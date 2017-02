Prince Royce, Shakira - Deja vu (Official Lyric Video). Nice new song.

Prince Royce & Shakira - "Deja vu" (Official Lyric Video)

"FIVE" is available now on these digital platforms:

iTunes: http://smarturl.it/FIVEitunes

Spotify: http://smarturl.it/FIVEsp

Amazon: http://smarturl.it/FIVEam

Google Play: http://smarturl.it/FIVEgp

Follow Prince Royce!

http://www.princeroyce.com

http://www.facebook.com/princeroyce

http://www.twitter.com/princeroyce

http://www.instagram.com/princeroyce

Follow Shakira!

Official site: http://www.shakira.com

Facebook: http://www.facebook.com/shakira

Twitter: http://www.twitter.com/shakira

Instagram: http://www.instagram.com/shakira

Official lyric video by Prince Royce & Shakira performing "Deja Vu." (C) 2017 Sony Music Entertainment US Latin LLC